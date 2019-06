Acqua micellare | cos’è e a cosa serve

ideegreen

(Di venerdì 7 giugno 2019) Forse in qualche spot alla televisione, avete sentito parlare dima non è così scontato capire disi tratta e, soprattutto, in quali occasioni può essere utile. Certo, non si beve ma viene impiegata nel settore della cosmetica. Io la prima volta l’ho sentita nominare come prodotto in combinazione con una crema anti-age. Questo vi dovrebbe già far intuire l’utilità che può avere questa sostanza ma esploriamoli con maggiore attenzione. (altro…)e aIdee Green.

