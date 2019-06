MotoGP 19 - recensione

eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ogni volta che ci troviamo per le mani un nuovo capitolo della serieseguiamo sempre lo stesso rituale: Mugello, Ducati, clima sereno, una trentina di giri non stop per mettere a fuoco tutte le novità dell'edizione. Solitamente, un anno dopo l'altro, notiamo qua e là i miglioramenti alla grafica, un lieve balzo avanti della fisica, una crescita del feeling dato dalla gomma sull'asfalto e qualche dettaglio in più fra le texture degli sfondi.Con19, tuttavia, è successo qualcosa di inaspettato: non siamo riusciti a fermarci. I trenta giri canonici hanno iniziato a diventare quaranta, poi cinquanta, poi sessanta, e mentre la memoria muscolare cresceva ad ogni passaggio sul traguardo, le staccate arrivavano sempre più tardi e i decimi si riducevano un intertempo dopo l'altro. Prima ancora che ci concentrassimo sulla componente meccanica, una caratteristica è emersa sopra tutte ...

