Milano | nel 2018 Berlusconi ha aiutato Marco Columbro in difficoltà comprando la sua villa

Mafia - 54 arresti da Milano a Foggia contro il clan di San Severo. Più di 200 poliziotti impiegati nell’operazione “Ares” : Decine di arresti in tutta Italia nei confronti degli appartenenti alle famiglie mafiose legate al clan di San Severo, in provincia di Foggia. Una vasta operazione condotta da più di duecento poliziotti, denominata “Ares”, sta dando esecuzione a 54 provvedimenti cautelari emessi dal giudice per le indagini preliminari di Bari, su richiesta della Procura distrettuale antiMafia. Tra le accuse, a vario titolo, ci sono associazione di ...

Atletica - Alfio Giomi : “Golden Gala a Milano nel 2020 - candiamo l’Italia per ospitare gli Europei 2024” : Alfio Giomi, Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti durante la conferenza stampa del Golden Gala 2019 che andrà in scena questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. Il numero 1 della Fidal si è soffermato proprio sul futuro della competizione che per le prossime due stagioni dovrà traslocare dalla Capitale visto che si dovranno eseguire dei lavori per gli Europei di calcio: ...

Milano. Nel quartiere San Siro migliora la qualità della vita dei cittadini : “Attivare un programma di lavoro congiunto per avviare una serie di ulteriori interventi concreti, volti a mettere in atto nuove

Altre 20 persone sono state arrestate nell’inchiesta della procura di Milano per traffico illecito di rifiuti : Altre 20 persone sono state arrestate nell’inchiesta della procura di Milano per traffico illecito di rifiuti, dopo che a febbraio ne erano state arrestate 12. L’accusa ritiene che gli indagati avessero messo in piedi un imponente giro d’affari per trasformare capannoni

Tiziano Ferro in tour nel 2020 : biglietti in prevendita da Lignano e Milano a Napoli e Roma : Tiziano Ferro in tour nel 2020, negli stadi italiani per presentare al vivo il nuovo album di inediti, Accetto Miracoli. Il nuovo disco dell’artista di Latina è in programma per il prossimo 22 novembre con Universal Music, anticipato dal singolo Buona (Cattiva) Sorte, disponibile in radio e in digital download da venerdì 31 maggio. Tiziano Ferro aveva già comunicato che le date del nuovo tour negli stadi sarebbero state annunciate ...

Bolle balla a ritmo di swing nella notte di Milano : Incursione a ritmo di swing nella notte di Milano del ballerino Roberto Bolle. Dopo aver incantato il Teatro degli Arcimboldi con il suo Gala, è corso intorno alle Colonne di San Lorenzo dove si stava svolgendo una serata di swing all'insegna del festival di danza da lui promosso OnDance, realizzata in collaborazione lo storico locale Spirit de Milan. Mano per mano con la ballerina della Scala Antonella Albano, ha attraversato la folla di ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano crolla nel supplementare - Sassari allunga sul 2-0 con una prestazione superlativa : Ci si aspettava spettacolo e spettacolo è stato presso il Forum di Assago, dove è andata in scena la seconda sfida tra Milano e Sassari, semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket. Al termine di una partita interminabile e appassionante, caratterizzata dai continui colpi di scena e dalla giocate stellari dei protagonisti più attesi, la formazione sarda è riuscita a strappare la vittoria con il punteggio di 101-112 dopo un tempo ...

Jonas Brothers a Milano nel 2020 - biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : Jonas Brothers a Milano nel 2020 per un solo evento Italiano. Lo spettacolo si terrà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio prossimo. Segna l'atteso ritorno del gruppo composto dai fratelli Jonas che, dopo il ritorno sulle scene con i primi singoli estratti dal nuovo disco, pubblicheranno un album di inediti il prossimo 7 giugno. L'album verrà presentato dal vivo attraverso una tournée mondiale che ...

Milano - ordina gazzosa nella bottiglia c’è dell’acido : 14enne finisce in ospedale : ordina una bottiglia di gazzosa ma dentro c’era dell’acido. È accaduto a un 14enne che la sera di martedì 28 maggio in un bar di via Lambro, a Milano. Il ragazzo si è precipitato in bagno in preda a dolori lancinanti. Il padre ha spiegato ai carabinieri di non aver capito cosa stesse succedendo: si è reso conto quando ha assaggiato il liquido e ha avuto la stessa reazione. I due – come riporta il Corriere della Sera – ...

È allarme morbillo tra gli adulti. A Milano in 5 mesi più casi che nell’intero 2018 : Il morbillo è tornato, anche tra gli adulti. A Milano, come in tutta Italia e nel mondo sono in aumento i casi di contagio tra la popolazione adulta. A riportare i preoccupanti dati è il Corriere della Sera:In meno di cinque mesi si contano già 139 contagiati nell’Ats di Milano, contro i 115 di tutto il 2018, anno considerato “tranquillo” dagli esperti. Che si aspettavano un ritorno del virus, ma non ...

A che punto è Human Technopole - il centro di ricerca high-tech nell’ex Expo di Milano : Palazzo Italia è il cuore dello Human Technopole nell’ex area Expo di Milano (foto: Wired.it) L’obiettivo è di consegnare i primi laboratori tra un anno. E di completare il progetto nel 2024. Entra nel vivo il cantiere di Human Technopole (Ht), il centro di ricerca sulle scienze della vita che sorgerà nell’ex area dell’Esposizione universale di Milano. La fondazione Human Technopole, che ha in gestione il campus, e ...

Il mare a Milano : “Immergiti nel blu” : Un oceano in salute è essenziale per la nostra sopravvivenza: in città, al mare, in montagna, indipendentemente da dove viviamo, il benessere dell’oceano è legato al nostro. Ogni anno il World Oceans Day vuole celebrare l’oceano e la sua importanza e vuole ricordare ciò che ognuno di noi può fare per proteggerlo. Gli oceani versano oggi in una condizione sempre più complessa e problematica e la pesca intensiva è una delle cause di questo stato ...