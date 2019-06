Massacra infermiere e poi scappa | doveva essere espulso

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Hato di botte unnella sala d'attesa del Policlinico Umberto I di Roma ed è fuggito. E' successo domenica sera e il responsabile, un 41enne nigeriano, è ancora in fuga. Il tremendo video dell'aggressione è stato pubblicato su Twitter da Giorgia Meloni. L'uomo, in attesa dirimpatriato, era in ospedale perché si era ferito alla testa nella camera di sicurezza dove era stato portato dopo l'arresto, per aver aggredito dei carabinieri. (Lapresse) Redazione 

