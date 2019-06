Le pentite al maxiprocesso del #MeToo e i mostri che non lo erano

ilfoglio

(Di giovedì 6 giugno 2019) Roma. Quando c’è sentimento non c’è mai pentimento, ma quando c’è maxi processo sì, eccome. Nelle ultime ore – le ricorderemo come quelle della ricusazione del– non solo sono cadute alcune clamorose accuse di stupro, ma altre sono state persino ritirate. Assai probabilmente, iche non