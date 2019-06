Il Senato approva il decreto sblocca-cantieri

Dl Sblocca cantieri - il Senato ha approvato con 142 sì - 94 no e 17 astenuti : Il Senato ha approvato il decreto Sblocca cantieri con 142 voti a favore, 94 contrari e e 17 astenuti. All’esito del voto nell’aula è scoppiato un applauso. Mercoledì M5s e Lega avevano trovato un modo di andare avanti, al momento, ratificando una intesa sul provvedimento ma alleggerendo le norme sul codice degli appalti (che il Carroccio voleva inizialmente azzerare per due anni) e inserendo alcune deroghe di compensazione. Il provvedimento ...

Decreto Sblocca cantieri - il Senato ha approvato con 142 sì - 94 no e e 17 astenuti : Il Senato ha approvato il Decreto Sblocca cantieri con 142 voti a favore, 94 contrari e e 17 astenuti. All’esito del voto nell’aula è scoppiato un applauso. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera, già calendarizzato per martedì prossimo. “Abbiamo affrontato anche nodi politici, certamente discutiamo ma poi il faro che guida questa maggioranza è l’interesse dei cittadini”, ha commentato il capogruppo del M5s al Senato, ...

Louisiana - il Senato approva un emendamento alla Costituzione per vietare l’aborto : L’ennesimo attacco ai diritti delle donne: il Senato della Louisiana ha approvato un emendamento alla Costituzionale statale secondo cui le cittadine non hanno alcun diritto ad interrompere le gravidanze. Una misura che si somma alle leggi approvate in Georgia, Missouri e Alabama, tutte finalizzate a vietare quasi del tutto la procedura. L’emendamento, tuttavia, deve essere ratificato dagli elettori della Louisiana in un referendum, in ...

Il Senato della Louisiana ha approvato un emendamento costituzionale che nega il diritto all’aborto : Martedì il Senato della Louisiana ha approvato l’introduzione di un emendamento alla Costituzione statale, che abolisce il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza (ivg), cioè all’aborto. La Louisiana è solo l’ultimo di una serie di stati – quasi tutti governati dai

Il Senato del Missouri ha approvato una legge che vieta l’aborto dopo 8 settimane di gravidanza : Il Senato del Missouri, a maggioranza Repubblicana, ha approvato una legge che vieta l’aborto dopo le otto settimane di gravidanza, rispetto al precedente limite di 22. La legge è passata con 24 voti a favore e 10 contrari e ora

Il Senato dell’Alabama ha approvato una legge che vieterà l’aborto in tutto lo stato : Il Senato dell’Alabama ha approvato un disegno di legge che vieta l’aborto in tutto lo stato, anche nei casi di stupro e incesto: se entrerà in vigore, sarà la più dura legge fra quelle che attualmente restringono l’accesso all’interruzione volontaria

Taglio parlamentari - la Camera approva la riduzione di deputati e Senatori. Pd e Leu votano contro : La Camera ha approvato la proposta di legge costituzionale che taglia il numero di senatori e deputati. I sì sono stati 310 (M5s, Lega, Fi e Fdi), i no 107 (Pd, Leu, +Europa, Civica Popolare), gli astenuti 5 (NcI), visto che l’Aula di Montecitorio ha confermato il testo licenziato dal Senato, si tratta della prima delle due letture conformi previste dalla costituzione per le modifiche della Carta. La seconda può solo approvare o bocciare il ...

La Camera approva la riforma che riduce il numero dei parlamentari : testo torna al Senato : Via libera della Camera dei deputati alla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari. Il testo era stato già approvato al Senato e ora tornerà all'esame di Palazzo Madama: prima delle prossime due letture da parte del Parlamento dovranno trascorrere almeno tre mesi. Con la riforma gli eletti in Parlamento passano da 945 a 600.Continua a leggere

Il Senato ha approvato un disegno di legge per la donazione del corpo post mortem : L'aula del Senato ha approvato all'unanimità con 220 sì e un astenuto il ddl che contiene norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ...

