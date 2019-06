Il pacco arriva in mezz’ora via aria | Amazon fa decollare i suoi droni postini

wired

(Di giovedì 6 giugno 2019) Il drone per le consegne di(foto: Joe Buglewicz/Bloomberg via Getty Images) Il settore delle consegne non ha limiti pere adesso i clienti potranno ricevere i propri ordini dal cielo. Dopo aver annunciato il progetto già nel 2013, il gigante dell’ecommerce ha realizzato il suo primo drone per effettuare spedizioni di pacchi di piccole dimensioni e tra pochi mesi la tecnologia potrebbe essere disponibile tra le modalità di spedizione per i clienti del sito. Il drone diè stato presentato il 5 giugno a Las Vegas, durante la conferenza re:Mars (Machine learning, automation, robotics and space). Decolla e atterra verticalmente come un elicottero e può consegnare undi circa 2,5 chili (che costituiscono quasi l’80% dei pacchi spediti) in un raggio di circa 15 chilometri in. https://www.youtube.com/watch?time continue=4&v=3HJtmx5f1Fc Grazie ...

Milanodavedere : 'Con Postalmarket sai, uso la testa. Ed oggi pacco che mi arriva è una festa...' Per tutte le donne (e gli uomini)… - Digital_Day : Pacco consegnato in 30 minuti. - khalischneider : non ho neanche capito con che corriere mi arriva il pacco di amazon, c’è scritto in consegna con amazon logistic -