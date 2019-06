Fca-Renault | le reazioni in Borsa dopo la fusione saltata | i francesi sprofondano

Fca-Renault - Salta la fusione : non ci sono le condizioni politiche : Colpo di scena nella vicenda della fusione tra la Fiat Chrysler e la Renault. Nel pieno della notte il gruppo italo-americano ha infatti deciso di ritirare la sua proposta di aggregazione a causa del mancato sostegno da parte dello Stato francese, maggior azionista della Casa della Losanga.La comunicazione della Renault. La decisione della FCA è arrivata poco dopo la pubblicazione di un comunicato della Renault sull'esito di un consiglio di ...

Fca perde in Borsa - Renault crolla : 9.14 Il titolo di Fiat Chrisler automobiles ha aperto in forte calo a Piazza Affari, dopo il nulla di fatto della proposta di fusione con Renault. Il titolo dell'ex Lingotto cede infatti il 2,83% e scende a 11,35 euro. Fortissima la perdita per Renault a Parigi. Il titolo sprofonda del 7,36% e le azioni scendono a 51,91 euro. Piazza Affari ha aperto in lieve calo segnando -0,04% a 21.143 punti.

Fca ritira la proposta di fusione con Renault : "Non ci sono le condizioni politiche in Francia" : Il Consiglio di Amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles questa notte, dopo una lunghissima giornata, ha divulgato una nota con cui ha annunciato il ritiro della proposta di fusione con Groupe Renault. Nella nota si legge:"Il Cda ha deciso di ritirare con effetto immediato la proposta di fusione avanzata a Groupe Renault. Fca continua a essere fermamente convinta della stringente logica evolutiva di una proposta che ha ...

Fusione Fca-Renault - richieste di Parigi : 8.10 Dietro la Fusione saltata tra Fiat Chrisler e Reanault le richieste del governo francese, che hanno fatto dire alla Fca: "Non vi sono atualmente le condizioni politiche per procedere". Parigi ha chiesto che la sede operativa di Fca-Renault fosse in Francia e una poltrona nel nuovo CdA per un rappresentante del governo francese, la cui quota nel nuovo gruppo sarebbe scesa al 7,5%. A Elkann sarebbe spettata la presidenza, ma l'Ad ...

Lo Stato francese blocca Renault - Fca ritira la sua proposta di nozze : Alla fine la Francia ha detto no. Dopo giorni di bombardamenti mediatici e di lavorio ai fianchi dei manager Fca, il governo di Emmanuel Macron ha stoppato il grande accordo per la fusione fra Fiat Chrysler Automobiles e Renault. Inevitabilmente Fca ha ritirato la sua proposta, anche se Renault parrebbe lasciare una porta aperta spiegando in un com...

Fca - salta la fusione con Renault. Decisiva l'opposizione di Macron - titolo Fiat Chrysler crolla a Wall Street : salta nella notte la fusione tra Fca e Renault, decisivi i dubbi del presidente francese Emmanuel Macron e quelli del socio giapponese Nissan, preoccupati per una diminuzione dei rispettivi poteri decisionali. Il fallimento della trattativa ha portato immediati effetti negativi in Borsa. il titolo F