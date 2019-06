Clima | Sachs | “A grandi passi siamo vicini a un punto di non ritorno”

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) “Abbiamo superato la soglia di guardia. Il cambiamento ora sta accelerando e i segnali sono allarmanti. Non so sead undi non ritorno ma e’ certo che ci stiamo avvicinando a”. Cosi’ l’economista americano Jeffreyall’evento di chiusura del Festival dello sviluppo sostenibile dell’Asvis, oggi alla Camera, che ha parlato anche del presidente Usa Donald Trump definendolo “impreparato”. L’Italia potrebbe avere, a giudizio di, un “ruolo centrale in un’Europa piu’ unita e forte. Abbiamo un disperato bisogno di un’Europa forte e di un Paese come il vostro se vogliamo prendere la giusta direzione. Dovreste pero’ smettere di protestare, e guidare invece Bruxelles verso un vero cambiamento. Costruendo le giuste infrastrutture a livello europeo, potreste divenire uno dei primi ...

