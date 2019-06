Ceferin ad Agnelli e Olsson | “incontriamoci l’11 settembre”

La retromarcia il di Ceferin sulla SuperChampions arriva dopo le rivelazioni del NYT sui suoi rapporti con Agnelli : Fa quanto meno sorridere le dichiarazioni di Ceferin “Se dipendesse da me, nulla dovrebbe cambiare” ha detto in un’intervista allo Spiegel, parlando della rivoluzione prevista per la Champions. Il presidente della UEFA si è detto contrario ad accelerare la riforma, un netto cambio di marcia, arrivato dopo le critiche, anzi le minacce da parte di tutte le Leghe europee. Ma non solo, Ceferin parla dopo un articolo del NYT in cui il prestigioso ...

Giri in jet e in Ferrari - il padrino della figlia : il NYT e lo strano rapporto tra Ceferin e Agnelli : La posizione scomoda di Ceferin è analizzata nel dettaglio dal New York Times in un pezzo in cui si parte dai punti caldi che il presidente della Uefa si trova ad affrontare. Sono tre: la rabbia dall’Inghilterra per la finale a Baku, le pressioni del Manchester City che teme l’esclusione dalla prossima Champions per l’indagine sulle sue finanze, ma su tutti la questione della cosiddetta SuperChampions. E’ un momento delicato, spiega il ...