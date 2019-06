Antonella Lo Coco si sposa con una donna | bacio All Together Now

Antonella Lo Coco si sposa - l'annuncio in tv a All Together Now : Sorpresa romantica ad All Together Now questa sera. Fiori d'arancio in vista per una delle giurate del grande 'muro' del programma. Il music game di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, infatti, vede 100 esperti di musica tra artisti e operatori del settore formare una giuria d'eccezione.Tra questi anche Antonella Lo Coco, scartata da Amici nell'anno di Emma Marrone e approdata a X Factor qualche anno dopo, arrivando terza ...