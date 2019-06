Un doodle per Elena Cornaro Piscopia | ecco chi era

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Google dedica oggi, 5 giugno 2019, unLucrezia(nota anche comeLucrezia Corner), la prima donna a ottenere una laurea al mondo. Nata a Venezia il 5 giugno 1646, figlia di un nobile veneziano, che ne favorì in tutti i modi l’educazione, partire dal 1669 fu accolta in alcune delle principali accademie dell’epoca. Di carattere calmo e riflessivo, molto devota, a soli 11 anni fece voto di castità, diventando suora laica dell’ordine di San Benedetto. Nel 1678 divenne la prima donna ad ottenere la laurea in filosofia presso l’Università di Padova. Aveva chiesto di poter discutere la laurea in teologia, ma, nonostante il parere favorevole dei teologi dell’Ateneo, la richiesta ebbe il rifiuto del cardinale Gregorio Barbarigo, cancelliere dell’Università di Padova e consigliere di papa Innocenzo XI. Dopo la laureagodette di grande fama e ...

