Traffico Roma del 05-06-2019 ore 18 | 30

_Carabinieri_ : Operazione antimafia dei #Carabinieri #ROS, coordinati dalla DDA di Roma. Disarticolato clan “Fragalà”: nell’area m… - giornalettismo : A #Roma accade anche che il traffico si blocchi perché un toro e una mucca si accoppiano in strada. Accade a… - ItalianAirForce : #Scramble nel pomeriggio per un #Eurofighter del #36Stormo decollato dal #51Stormo per intercettare un velivolo civ… -
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 05 GIUGNO 2019 ORE 17:50 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PERMANE CHIUSA LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, DALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI CORSO DI FRANCIA VERSO ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 05 GIUGNO 2019 ORE 17:20 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PERMANE CHIUSA LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, DALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI CORSO DI FRANCIA VERSO ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 05 GIUGNO 2019 ORE 16:50 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PERMANE CHIUSA LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, DALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI CORSO DI FRANCIA VERSO ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 05 GIUGNO 2019 ORE 15:20 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA È CHIUSA DALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RIAPERTA INVECE IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. DI ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 05 GIUGNO 2019 ORE 15:20 MAX MAR. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA È CHIUSA DALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RIAPERTA INVECE IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. DI ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI’ 5 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA È CHIUSA DALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RIAPERTA INVECE IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. DI CONSEGUENZA CI ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDI’ 5 GIUGNO 2019 ORE 13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA È CHIUSA DALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA AL BIVIO CON L’A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RIAPERTA INVECE IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO. DI CONSEGUENZA CI ...
Il Traffico di Roma è il più caotico d'Italia (e batte anche quello di Londra e New York) : Il traffico di Roma è il più caotico d’Italia e nel mondo è peggiore persino di quello di New York o di Londra. A evidenziarlo è l’edizione 2018 dell’annuale studio Traffic Index, realizzata dalla TomTom, attraverso l’analisi della velocità di ‘movimento’ sulle strade dei telefonini di automobilisti e passeggeri dei veicoli e di quella dei navigatori satellitari con scheda ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA È CHIUSA DAL BIVIO CON L’A24 SINO ALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLo svincolo di viale ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA È CHIUSA DAL BIVIO CON L’A24 SINO ALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLo svincolo di viale ...
Un toro e una mucca si accoppiano in mezzo alla strada a Roma : Traffico in tilt : E' diventato virale il video di un toro e una mucca che si accoppiano bloccando il traffico: accade a Roma, nella zona di...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA È CHIUSA DAL BIVIO CON L’A24 SINO ALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 10 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA È CHIUSA DAL BIVIO CON L’A24 SINO ALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST: IN SEGUITO AD UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA È CHIUSA DAL BIVIO CON L’A24 SINO ALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DALLA ...
Traffico Roma del 05-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN PRIMO PIANO LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST: IN SEGUITO AD UNA PERDITA D’ACQUA È CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA FRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E NOMENTANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO SAN GIOVANNI, E DAL BIVIO ...