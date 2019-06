Procedura d’infrazione Ue, Di Maio dà la colpa al Pd: “Riguarda loro, ma fanno la morale a noi” (Di mercoledì 5 giugno 2019) Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, risponde alla notizia della Procedura d'infrazione dell'Ue e assicura che "quota 100 e pensioni non si toccano". Secondo Di Maio, la Procedura riguarda "il debito prodotto dal Partito Democratico nel 2017 e 2018". Poi accusa l'Ue: "Ci lasciano tutto il peso e, come se non bastasse, poi ci fanno pure la morale".



