Nuovo allenatore Inter | ultime notizie | il punto a fine Maggio

termometropolitico

(Di mercoledì 5 giugno 2019): ilNella giornata di ieri è arrivata la tanto attesa ufficialità di Antonio Conte all’. Dunque ha definitivamente inizio l’era Conte. Nella giornata di oggi il neonerazzurro sarà presente, insieme alla dirigenza dell’e a Zhang JinDong, al Wanda Metropolitano per assistere alla finale di Champions. Comincia a prendere forma anche la squadra con la quale dovrà lavorare Conte nella prossima stagione. Oltre all’arrivo di Godin, del quale si attende soltanto l’ufficialità, sembrano in chiusura anche le trattative che porteranno Edin Dzeko e Nicolò Barella a rinforzare la nuova. Ma le trattative non finiscono qui, perché come ben sappiamo il marchio di fabbrica di Conte è proprio il suo 3-5-2. Calciomercatotrattative: cessioni e ...

Pinucciosono : La conferenza stampa di #Conte di oggi è servita solo a chiarire che non è il nuovo allenatore dell'Inter - Inter : ?? | UFFICIALE Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter! #WelcomeAntonio - DiMarzio : #Lopetegui è il nuovo allenatore del #Siviglia: è ufficiale -