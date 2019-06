Morte di Antonio | il caso non è chiuso | nuove indagini su madre e compagno

Manduria - i bulli al gip : "Dispiaciuti e provati per la Morte di Antonio" : Gabriele Laganà Alcuni dei giovani fermati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonio Stano hanno detto di essere dispiaciuti per le loro azioni Secondo fonti della difesa, alcuni degli otto giovani arrestati dalla polizia nei giorni scorsi nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonio Stano, il 66enne pensionato di Manduria picchiato e vessato da un gruppo di ragazzi, si sono detti “dispiaciuti” per le loro condotte. I ...

Manduria - Antonio Stano picchiato a Morte : 8 arresti/ 'Pene esemplari per baby gang' : Manduria in lutto per la morte di Antonio Stano, segregato in casa e ucciso da baby gang: l'ultimo saluto dei suoi cari e le ultime notizie.