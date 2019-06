Marattin replica a Di Maio | “Procedura infrazione colpa del Pd? Patetico | forse non

fanpage

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il deputato del Pd, Luigi, risponde a Luigi Di- secondo cui la procedura d'è stata causata dal Pd - in un'intervista a Fanpage.it: "È un tentativo". Secondo l'esponente dem Didovrebbe leggere prima il testo in italiano, ma anche in quel caso dice di non essere "sicuro che capisca: si tratta di scarsa comprensione, non hanno gli strumenti per comprendere queste cose, non sono in grado", afferma riferendosi ai 5 Stelle.

