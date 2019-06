In Sudan le opposizioni dicono che sono stati recuperati nel Nilo i corpi di 40

Sudan - intesa tra militari e opposizioni : 6.50 Le autorità militari del Sudan annunciano di aver raggiunto un accordo con le opposizioni per una transizione in 3 anni verso un'amministrazione civile. Il Consiglio militare di Transizione ha detto che l'alleanza di opposizione avrà i due terzi dei seggi in un consiglio legislativo. Il Paese è in mano ai militari dal mese scorso, quando il presidente Bashir è stato estromesso. L'intesa prevede la formazione di un nuovo Consiglio ...