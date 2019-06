bobogiac : Vedo che Conte parte per il Vietnam. Diciamo che è come se partisse per Palazzo Chigi! ?? - Palazzo_Chigi : Mercoledì 5 e giovedì 6 giugno il Presidente @GiuseppeConteIT sarà in visita nella Repubblica socialista del Vietna… - TelevideoRai101 : Conte in Vietnam,colloquio con premier -

E' in corso, al palazzo del governo di Hanoi,il bilaterale tra ilGiuseppee il primo ministro della repubblica socialista delNguyen Xuan Phuc. Al termine dell'incontro i duefaranno dichiarazioni congiunte alla stampa. Poi, sempre al palazzo del governo,è previsto il pranzo ufficiale con le due delegazioni. Nel pomeriggioè atteso invece al Melia Palace Hotel per intervenire all'evento "The Italian Technologies for's Smart and Circular Economy", organizzato dall'Ice.(Di mercoledì 5 giugno 2019)