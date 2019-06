Caos Csm | il presidente dell' Anm | Chi è coinvolto si dimetta

blogo

(Di mercoledì 5 giugno 2019) "L'autosospensione non basta" perché "dovrebbero dimettersi". Questa è l'opinione deldall'Anm Pasquale Grasso, espressa in apertura del comitato direttivo centrale: "Chi avesse davvero partecipato a un tale sviamentoa funzione, uso volontariamente una locuzione poco impegnativa, non potrebbe essere un mio rappresentante nell’organo di autogoverno dei magistrati. Dovrebbe seriamente pensare alle dimissioni. L’autosospensione non basta". Dopo la notizia'indagine per corruzione a carico di Luca Palamara (Unicost), ex'Anm e consigliere del Csm fino al 2018, 5 membri togati del Csm hanno deciso di fare un passo indietro. Antonio Lepre e Corrado Cartoni, entrambi di Magistratura Indipendente, hanno deciso di autosospendersi, pur non essendo formalmente indagati, per aver partecipato insieme a Palamara ad un incontro con Luca Lotti (PD) e Cosimo Ferri ...

