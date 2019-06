Un cadavere carbonizzato è stato trovato vicino ai campi della Roma a Trigoria

agi

(Di martedì 4 giugno 2019) Ildi un uomo èrilunedì sera poco dopo le 23 in via di, poco dopo isportivi, alla periferiaCapitale. Il corpo dell'uomo èriaccanto ad alcuni sacchi di immondizia che erano stati dati alle fiamme. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziottiSquadra Mobile che indagano sul ritrovamento. Sempre nella notte, a, alle 2 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Demetriade, zona Tuscolana, per un incendio nell'autorimessa "Terenzi". A bruciare tre pullman e due furgoni. Non ci sono feriti.

