Napoli, appalti e camorra: 7 arresti

I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito l'arresto di 7 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa e concorso in estorsione con l'aggravante del metodo e delle finalità mafiose. Le indagini hanno fatto luce sugli interessi della criminalità neglidel comune torrese e sulle estorsioni alle imprese impegnate nei lavori pubblici. Eseguito nei confronti di uno degli arrestati un sequestro di beni mobili e immobili per 3 mln di euro.(Di martedì 4 giugno 2019)