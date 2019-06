ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Nonostante il tentativo di rilancio di Conte, ragioni profonde spingono verso una crisi di governo. Le elezioni anticipate a settembre darebbero alla– magari assieme ai neofascisti di Meloni – la maggioranza assoluta in Parlamento: perciò Salvini non ha più interesse a mediare con il M5S. D’altronde una “mediazione” vera finora non c’è mai stata; le esigenze di spesa die M5S si sono piuttosto sommate, a scapito degli investimenti pubblici e della stabilità finanziaria dello Stato: il futuro. Tipico delle politiche populiste sotto ogni latitudine. E non parlatemi di Keynesismo: sul Sole 24 Ore del 29 maggio ho spiegato la differenza. Ma ormai lo spazio finanziario si è esaurito, anche nel breve termine; il contesto politico ed istituzionale dell’eurozona accelera ora la resa dei conti. Perciò laè quasi obbligata a tentare qualcosa di nuovo; e le conviene ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: M5S A UN BIVIO 'Nonostante il tentativo di rilancio di Conte, ragioni profonde spingono verso una crisi di governo...' L'… - ilfattoblog : M5S A UN BIVIO 'Nonostante il tentativo di rilancio di Conte, ragioni profonde spingono verso una crisi di governo.… - Noovyis : Un nuovo post (M5s è a un bivio: o resta con la Lega e cede sulla Tav, o punta al Pd (che deve cambiare pelle)) è s… -