L' E3 2019 di Xbox ci porterà 3 nuove IP

Ancora rumor per Xbox Scarlett all’E3 2019 : la nuova console migliorerà i giochi di Xbox One X : Fa rima con Xbox Scarlett il futuro del gaming secondo Microsoft. Stando ai rumor che si sono rincorsi in questi ultimi mesi, è questo il nome in codice della prossima console del colosso di Redmond, chiamata a interpretare il ruolo dell'erede di Xbox One - e della più performante Xbox One X -, così come a scontrarsi a muso duro con la rivale PlayStation 5. Ad essere più precisi, le voci di corridoio vorrebbero la compagnia americana al lavoro ...

In occasione dell'E3 2019 - Microsoft annuncia "i più grandi sconti dell'anno di Xbox" : Ormai manca poco all'E3 2019 e senza perdere tempo, Microsoft ha annunciato "i più grandi sconti dell'anno di Xbox", i giocatori potranno quindi mettere le mani su decine di titoli ed hardware in offerta.Come riporta VG247, ecco alcune delle offerte che saranno disponibili dal 7 al 17 giugno: Gli sconti su console e giochi varieranno a seconda del rivenditore, tuttavia Microsoft ha affermato che i titoli con supporto Xbox One X saranno tutti in ...

Giochi in uscita a giugno 2019 per PS4¸ XBOX - SWITCH e PC : giugno è sempre stato un mese tiepido per quanto riguarda le pubblicazioni videoludiche, offuscate dagli annunci. La fiera Losangelina dedicata al nostro hobby preferito ha infatti tutti i riflettori puntati e pochi publisher osano lanciare dei titoli di rilievo in questo periodo. Nonostante questo ci saranno comunque dei titoli che alleggeriranno il nostro portafogli. Andiamo a vedere insieme le uscite: 04/06 Martedì Persona Q2: New Cinema ...

Xbox all'E3 2019 : novità su Xbox Scarlett - Halo - acquisizioni di studi e possibili nuovi giochi di Ninja Theory e Rare : Dopo il recente leak riguardante il possibile futuro di Microsoft, ecco arrivare una nuova carrellata di rumor da ResetEra, in cui si riportano le voci e le indiscrezioni su quello di cui si parlerà all'imminente E3 del colosso di Redmond.A quanto pare, all'E3 2019 di Xbox sentiremo parlare del nuovo titolo single-player degli sviluppatori di Hellblade, Ninja Theory: la compagnia starebbe lavorando su una sorta di gioco multiplayer, simile a For ...

Ufficiali i Games With Gold di giugno 2019 - quali sono i giochi gratis per Xbox : Si è fatto attendere più del dovuto l'annuncio dei Games With Gold di giugno 2019, ma alla fine Microsoft ha finalmente Ufficializzato nelle ultime ore la sua line-up per il prossimo mese. Si tratta, come molti di voi già sapranno, di una selezione di titoli che la compagnia regala ai suoi fedelissimi, tanto su Xbox One quanto sulla più vetusta Xbox 360. Unico requisito per procedere al download senza costi aggiuntivi da Xbox Store è quello di ...

Microsoft mostrerà 14 titoli degli Xbox Game Studios all'E3 2019 : Negli ultimi anni, Microsoft ha fatto passi da gigante nel migliorare la sua line-up di studi first party. La società ha acquisito numerosi rinomati studi come Playground Games e Obsidian Entertainment. Con l'E3 2019 dietro l'angolo, sembra che ciò su cui questi team hanno lavorato sarà mostrato durante l'evento, riporta Windowscentral. Phil Spencer, Executive Vice President of Gaming di Microsoft, ha dichiarato che saranno esposti 14 titoli in ...

I migliori controller Xbox One – Maggio 2019 – Classifica : Se state cercando un nuovo controller Xbox One, siete capitati nel posto giusto, perchè oggi vogliamo elencarvi quelli che secondo noi sono i migliori controller Xbox One disponibili su AMAZON, sia ufficiali che compatibili. Come acquistare un controller Xbox One Prima di acquistare un nuovo Xbox One controller, bisogna tener presente di alcune caratteristiche al fine di scegliere il giusto controller. Tipologia: Esistono ...

Microsoft vola a E3 2019 - conferenza di due ore per presentare nuova Xbox e tanti giochi? : L'E3 2019 è ormai alle porte. O ancora meglio, finalmente, considerando che si tratta della fiera videoludica più prestigiosa ed importante dell'anno, attesa con impazienza tanto dagli addetti ai lavori quanto dai semplici appassionati. La kermesse dall'animo geek, al via ufficialmente l'11 giugno in quel di Los Angeles, permetterà ai principali attori dell'industria - Sony, per la prima volta, auto-esclusa - di presentare i titoli in arrivo nei ...

Il reveal della nuova Xbox pronto per l’E3 2019? : La sfida a distanza tra PS5 e la nuova Xbox è ormai cominciata da qualche settimana abbondante: ricordiamo infatti di come recentemente Sony abbia cominciato a sciorinare dettagli ufficiali sulla sua prossima console, con Microsoft che ovviamente non potrà esimersi nell'immediato futuro dal rispondere a tono, se non vuole perdere in partenza questa nuova battaglia. Sarà senza ombra di dubbio una nuova generazione di console molto particolare, ...

I migliori giochi Xbox One – Maggio 2019 – Classifica : Quali sono i migliori giochi Xbox One? Abbiamo stilato per voi una lista in continuo aggiornamento, dei migliori giochi del momento da noi provati e recensiti, scopriamoli insieme. migliori giochi Xbox One Corse Team Sonic Racing Se siete alla ricerca di un Racing Game in stile Mario Kart ed avete apprezzato i vecchi capitoli della serie, allora Team Sonic Racing potrebbe fare al caso vostro. Sviluppato da SEGA è disponibile su ...

Copiosi leak sulla conferenza Xbox all’E3 2019 - tutte le indiscrezioni tra nuova console e Perfect Dark : La conferenza Xbox all'E3 2019 è in programma domenica 9 giugno alle 22:00, ora italiana. E questa, per i fan di casa Microsoft, è una certezza ormai scolpita sulla pietra, considerando che il colosso di Redmond ha ufficializzato la data ormai da tempo. Restano naturalmente blindatissimi i contenuti della kermesse in occasione della fiera di videogiochi più importante e attesa dell'anno. Sono in tantissimi a voler vedere sul palco l'annuncio ...

L'E3 2019 di Xbox in un incredibile leak tra Xbox Scarlett - nuove acquisizioni di software house - nuove IP - esclusive e giochi third party : Ormai manca meno di un mese alL'E3 2019 e come spesso accade in questo periodo di attesa ci si ritrova di fronte a una marea di rumor più o meno credibile e a leak che in alcune occasioni sembrano troppo belli per essere veri. In un certo senso è proprio questo il caso ma sicuramente i fan di Microsoft e Xbox non potranno che essere alle prese con un certo hype di fronte a quanto dichiarato da un leaker e insider riguardo la conferenza che si ...

I migliori videogiochi in uscita a maggio 2019 su PS4 - Xbox One - Switch e PC : I videogiochi in uscita a maggio 2019 sono solo la dimostrazione più recente di quanto l'ultima annata sia stata particolarmente propizia per gli appassionati. Il 2019 continua infatti a confermarsi un anno ricco di uscite di un certo spessore, tra seguiti, nuove proprietà intellettuali e remake che hanno saputo - e continueranno a fare - intrattenerci, farci riflettere, divertire ed emozionare. Su un po' tutte le piattaforme attualmente in ...