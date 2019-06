Irpef in aumento in 469 comuni : 33 sono nelle province del Lazio : sono 469 i comuni che hanno finora scelto di aumentare l?addizionale Irpef, dopo i tre anni di blocco degli incrementi di tutte le tasse locali. La verifica, ancora provvisoria, l?ha...

Migranti : Fondazione Moressa - in aumento la loro Irpef - a 7 - 9 mld di euro (+3 - 6%) (2) : (AdnKronos) - In crescita gli asiatici. Quasi un quinto dei contribuenti nati all’estero è nato in Romania (689 mila). Seguono Albania (287 mila), Marocco (227 mila) e Cina (196 mila). Nell’ultimo anno quasi tutte le nazionalità hanno visto un aumento nel numero di contribuenti: i tassi più alti si

Tria tifa per aumento Iva "Tagliare Irpef - meglio tasse su consumi" : Meno tasse sulle persone, più sui consumi. Cioè meno Irpef e più Iva. È il piano di Giovanni Tria che in un'intervista al Messaggero difende il Def presentato nei giorni scorsi dal governo.Per il ministro dell'Economia il taglio dell'Irpef è "un atto di giustizia necessario, soprattutto per i ceti medi che per anni hanno subito gli effetti dannosi di un 'fiscal drag', in particolare negli anni di alta inflazione, da tutti contestato ma che ...