Il nostro capitale umano con Metis Di Meo su Rai2

(Di martedì 4 giugno 2019) L'estate porterà suuna novità. Dal 22 giugno, infatti, secondo quanto risulta a Blogo, inizierà Il. Alla conduzione del nuovo programma ci saràDi Meo. 8 le puntate previste, in onda il sabato con cadenza settimanale dalle ore 10.15 alle 11.Si tratta di una sorta di docufiction che racconta il mondo del lavoro. Al centro di ogni puntata ci sarà la storia reale di un protagonista che permetterà di approfondire questioni legate al lavoro, dalla riqualificazione professionale all'organizzazione aziendale. Non mancherà l'analisi di alcuni dati affidati agli esperti del settore. La trasmissione è prodotta in convenzione con Assosomm, associazione italiana agenzie per il lavoro.Per la Di Meo, storica inviata di Unomattina e concorrente di Ballando con le stelle nel 2009, si tratta di una nuova avventura televisiva dopo quelle fortunate a Pick up ed Easy ...

