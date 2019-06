Ian Callum - Il designer lascia la Jaguar dopo 20 anni

quattroruote

(Di martedì 4 giugno 2019)vent'alla guida del centro stile della, Ianlascerà la Casa inglese. Il 64enne britco, che negliha creato modelli come la F-Type, la I-Pace e l'ultima XJ, ha intenzione di intraprendere nuovi progetti di design. Al suo posto arriverà Julian Thomson, che assumerà il ruolo di Director of Design a partire dall'1 luglio.Da 40nel settore. La carriera di Ianiniziò nel 1979 quando, all'età di 25venne assunto dalla Ford come, disegnando modelli come la RS200 (1984) e la Escort Cosworth (1989). Nel 1990 lasciò l'Ovale blu per passare alla TWR Design dell'ex pilota Tom Walkinshaw, collaborando alla realizzazione di sportive come le Aston Martin DB7, DB9 e Vanquish. L'arrivo allarisale al 1999, quandola morte di Geoff Lawson venne scelto come nuovo Design Director del marchio di Coventry. Ilha firmato lo stile ...

