I Palladino svelano i segreti di The Marvelous Mrs Maisel 3 | dalla carriera di Midge al

optimaitalia

(Di martedì 4 giugno 2019) TheMrs3 non ha ancora una data di rilascio certa, ma l'ultimo finale di stagione ha lasciato la porta aperta ai dubbi più disparati:e Joel torneranno insieme?rinuncerà alla tournée in Europa con Shy Baldwin per recuperare la relazione con l'ex marito? Che ne sarà di Benjamin? Cosa succederà fra Susie e Sophie Lennon? Le riprese della terza stagione sono iniziate a metà marzo e la showrunner Amy Sherman-ha già stabilito come affrontare alcuni di questi interrogativi. Anzi, pare che abbia già in mente alcuni sviluppi per una possibile quarta stagione. La libertà creativa di cui gode è merito del supporto di Amazon e di un budget astronomico, dice. Arrivati a questo punto vogliamo fare qualcosa di ancora più ambizioso, provare cose nuove, magari anche fallire, perché abbiamo le spalle coperte. Sono tutti così in gamba che se pure ...