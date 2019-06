Come salvare video YouTube su Linux con YouTube-DL GUI

Ecco Come salvare il gatto di Schrödinger : (foto: Getty Images) Sapere in anticipo se il gatto di Schrödinger sta per morire è possibile? È quello che ha provato a fare (anche se ovviamente con gli atomi e non su un vero gatto) un gruppo di fisici, coordinati dalla Yale University. I ricercatori hanno dimostrato che è possibile anticipare e prevedere un salto quantico da uno stato fisico a un altro in un particolare atomo superconduttore. Lo studio è in linea con attuali teorie ...

Patologie rare - l’appello del sindaco di Napoli : “Aiutateci a salvare il piccolo Gabriele - ecco Come fare” : “Gabriele è un bimbo di 19 mesi, affetto da una patologia rarissima, solo 20 casi noti nel mondo, il suo è l’unico in Italia. L’unica strada di guarigione è il trapianto di midollo. Il 24 maggio dalle 10 alle 20 l’ADMO allestirà a piazza Dante a Napoli una postazione per cercare un donatore compatibile con il piccolo. Basta avere tra i 18 e i 35 anni, un peso di almeno 50kg ed essere in buona salute, un semplice prelievo ...

Juve : Guardiola per 'salvare' alcuni calciatori in crisi Come Douglas Costa (RUMORS) : In attesa dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, la dirigenza è pronta a rituffarsi nel mercato per cercare di allestire una rosa competitiva per la prossima stagione. Alcune scelte di mercato passeranno inevitabilmente dall'esito di tale confronto, anche perché tanti giocatori della rosa bianconera in questa stagione non hanno reso come avrebbero dovuto. Parliamo soprattutto ...

Future Man - su Prime Video la Comedy sci-fi da non perdere - con un'inserviente chiamato a salvare il mondo : L'uomo del futuro guarda al passato, è un eroe suo malgrado e forse non riuscirà a salvarlo il futuro.Arriva mercoledì 24 aprile su Amazon Prime Video, la prima travolgente stagione di Future Man, una comedy parodia dell'universo sci-fi, sarcastica, irriverente e scorretta al punto giusto. Una serie che gli appassionati seriali avevano adocchiato già da tempo, considerando che la prima stagione è del 2017 prodotta da Sony e rilasciata dalla ...

Giornata della Terra : Come salvare 'Il nostro pianeta' - partendo dal divano - : Il problema principale è che il mondo è meno selvaggio : la maggior parte degli animali è allevata e la maggior parte dei terreni coltivata, così per la vita selvatica, fondamentale per la ...

Come salvare rubrica iPhone : Dopo un’attenta analisi dei dispositivi presenti sul mercato, avete scelto di acquistare un nuovo smartphone per sostituire il vostro vecchio melafonino. Pertanto, adesso siete alla ricerca di una guida che vi spieghi nello specifico Come leggi di più...