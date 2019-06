Buoni risultati per Mtb Euromotor Team Ragusa

Europee : Cancelleri (M5S) - 'risultati non Buoni - M5S cambi passo' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Non possiamo nascondere che i risultati nazionali non sono stati certo buoni per il MoVimento 5 Stelle. Adesso è il momento di una valutazione politica e della programmazione di un significativo cambio di passo". Così Giancarlo Cancelleri, leader del M5S in Sicilia, c

Buoni risultati per gli atleti dell'Mtb Euromotors di Ragusa a Pineto e Nicolosi : Buoni risultati per gli atleti dell'Mtb Euromotors di Ragusa a Pineto e Nicolosi. Una caduta ha compromesso il risultato di Davide Distefano

MSI Clutch GM70 - Buoni i risultati nella nostra prova del mouse da gaming wireless del produttore taiwanese : Il Clutch GM70 è il mouse da gaming di MSI con scocca personalizzabile, che può essere utilizzato in duplice modalità wireless e cablata. Le forme del mouse lo rendono adatto a mani di dimensioni medie e piccole, un po meno per mani grandi; sono inclusi due tipologie di pannelli laterali (agganciabili magneticamente), potendo optare per una superficie laterale d’appoggio più o meno ampia, e due coperture superiori (ma minime differenze) ...

Mtb Euromotor Team Ragusa : Buoni risultati a Trapani - Catania e Noto : risultati positivi da Trapani, Catania e Noto per l’Mtb Euromotor Team Ragusa. Distefano costretto al ritiro a Nalles

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2019 : concluse le batterie della seconda giornata. Buoni risultati per gli equipaggi della Nazionale : Dopo le prime finali di stamane, sono riprese le gare a Piediluco le gare del Memorial d’Aloja di Canottaggio: nel pomeriggio si sono tenute le batterie delle finali di domani. Dopo gli ottimi risultati delle prime finali, gli equipaggi della Nazionale italiana si mettono ancora in luce facendo pregustare una domenica densa di risultati di uguale livello. Nel singolo pesi leggeri maschile Martino Goretti con 7’18″13 va in ...

VIDEO Fabio Scozzoli : "Importante ottenere la qualificazione con Buoni tempi'; Martina Carraro : 'I risultati mi confortano' : Fabio Scozzoli e Martina Carraro, una coppia velocissima. Il romagnolo e la ligure a braccetto hanno realizzato i migliori crono del mondo del 2019 nei 50 rana,