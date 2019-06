Amianto presente in oltre 2 400 scuole Osservatorio | “350mila alunni coinvolti” Per le

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Sono più di 2.400 leitaliane a rischio. A diffondere il dato è l’nazionale(Ona) che nel corso del convegno organizzato con il Coni “Sport e Scuola, Ambiente e Sicurezza: Via L’!” è tornato a far suonare il campanello d’allarme parlando di un bacino di 350.000e 50.000 docenti coinvolti. Per bonificare tutti gli edifici, secondo le stime dell’Ona, servirebbero 240 milioni di euro. “L’ultimo dato a nostra disposizione risale al 2012, ma da allora – spiega il presidente dell’Ona, Ezio Bonanni – ci sono arrivate altre segnalazioni e ad oggi la stima di 2.400è in difetto. Il problema reale è che manca una mappatura ufficiale che dovrebbe essere a carico delle Regioni e del ministero dell’Istruzione”. Negli ultimi sette anni all’Ona sono arrivate in media 150 segnalazioni annue dicon l’. “Fortunatamente – spiega ...

