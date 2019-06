Photo Map è un’app per viaggiatori ed escursionisti che permette di geolocalizzare le

tuttoandroid

(Di lunedì 3 giugno 2019)Map è un'applicazione utile in modo particolare per iin generale chedile foto su Google Maps per non perdere traccia di dove e quando sono state scattate. Le foto vengono ordinate automaticamente in base alla data dello scatto ed è possibile cercarle per nome, cartella, data ed estensione del file. L'editor di foto integrato consente di manipolare le foto, applicando filtri, ritagliando o aggiungendo una cornice, disegnare linee, cambiare la saturazione del colore ecc. L'articoloMap è un’app peredchedile foto su Google Maps proviene da TuttoAndroid.

fisco24_info : Il senso di Francesco per la politica: Un viaggio, il trentesimo del suo pontificato, che arriva dopo le elezioni e… - edi_map : ??Le nostre #mappe hanno un look moderno, dettagli curati, testi chiari e ben leggibili, tutto è realizzato secondo… - PaoloBubici : RT @nifreddo: Il persorso dell'ultima tappa del #giroditalia2019 a @comuneverona su #umap su base @OpenStreetMapIt con divieti di sosta e t… -