Il messaggio di Ultimo per Matteo | il fan in coma | “Se non riuscirai a venire al mio

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ildiperha raggiunto il web nelle scorse ore. Avvisato dell'incidente di un suo fan,ha speso per lui qualche parola, promettendogli di andarlo a trovare se non dovesse riuscire ad assistere al suo concerto allo Stadio Olimpico di Roma a luglio."Se nonal mio concerto, passerò io a salutarti appena avrò finito. Nel frattempo non fare scherzi”, sono le parole diche ha appreso la storia di, un giovane di 17 anni ina causa di un incidente stradale. Era a bordo del suo scooter, sul lungomare di Corigliano Calabro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una macchina potrebbe averazzardato un sorpasso invadendo la corsia opposta.In seguito al tentativo di rientro mal calcolato, l'automobile avrebbe travolto lo scooter sul quale viaggiavano due ragazzi. Uno dei due,, è rimasto gravemente ferito e ha ...

