Germania | ucciso con un colpo alla testa Walter Luebcke | politico che aiutava i migranti

Germania - ucciso il politico Cdu Walter Luebcke : durante la crisi del 2015 si batté per l’accoglienza dei migranti : Il politico della Cdu Walter Luebcke è stato ucciso nella notte tra domenica e lunedì nella sua casa a Wolfhagen, in Assia: il suo corpo è stato trovato dai familiari circa 30 minuti dopo la mezzanotte. La procura indaga per omicidio: il pm Horst Streiff ha riferito alla Bild che “è stato colpito a distanza ravvicinata” da un’arma di piccolo calibro. Un altro funzionario ha spiegato al tabloid tedesco che “si esclude il ...