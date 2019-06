Ascolti tv | quasi 4 milioni di telespettatori per l' ultima di Fazio | giusto l' addio a Rai

Ascolti tv - vince Che tempo che fa con quasi 4 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Ancora un successo per Fabio Fazio giunto al penultimo appuntamento di stagione: nuova vittoria del prime time su Rai1 per Che tempo che Fa con 3.877.000 spettatori e il 16.3% di share. Al secondo posto su Canale 5 New Amsterdam con 2.146.000 spettatori e l’8.8% di share. Terzo piazzamento su Rai2 per Ncis con 1.663.000 spettatori e il 6.8% e per Fbi con 1.503.000 spettatori e il 6.6%. A seguire, tra gli altri ...

Live Non è la D'Urso - clamoroso effetto Michelazzo sugli Ascolti : quasi 4 milioni - è record : E' record assoluto di ascolti per la puntata di mercoledì 22 maggio di Live Non è la D'Urso. Il programma ha sfiorato i 4 milioni di telespettatori con una media superiore al 18% di share e si parla già di "effetto Michelazzo" dopo la maggioranza di telespettatori che è rimasta incollata alla televi

Ascolti tv - con quasi 4 milioni di telespettatori vince Live – Non è la d’Urso : Ascolti tv, prime time Seratona da 4 milioni di telespettatori per Barbara d’Urso con il suo talk su Canale 5 Live – Non è la d’Urso. Lo show nel dettaglio ha conquistato 3.916.000 telespettatori e il 18,03% di share. Al secondo posto il film tv di Rai1 Duisburg – Linea di sangue che ha registrato 3.680.000 telespettatori e il 16,63% di share. Terza posizione per Chi l’ha visto? su Rai3 con 1.783.000 telespettatori ...

Ascolti tv - per Barcellona – Liverpool quasi 5 milioni di telespettatori : Ascolti tv, prime time Lo spettacolo messo in scena nella sfida di Champions League tra Barcellona e Liverpool ha decretato anche la vittoria negli Ascolti di Rai1. Il match, valido per semifinale di andata, è stato seguito infatti da 4.876.000 telespettatori (share 20,57%). Secondo gradino del podio, a distanza, per Canale 5 con Live – Non è la d’Urso che ha ottenuto 2.475.000 telespettatori e uno share del 14,94%. Terzo posto per ...

Ascolti TV | Social Auditel 12 aprile 2019 : Ciao Darwin 8 trionfa con quasi 30.000 Tweet - Gomorra 4 batte la Corrida : Social Auditel 12 aprile 2019: Ciao Darwin 8 stravince con Tweet, Gomorra 4 supera La Corrida. Propaganda Live si fa sentire con più di 4.000 Tweet. Il venerdì sera della tv italiana ha un vincitore indiscusso: Ciao Darwin 8. Non solo per gli Ascolti tv, ma anche nell’Auditel proveniente da Twitter. Il ...

Ascolti TV | Mercoledì 10 aprile 2019. Quasi 8 mln per la Juventus (30%) - Non è la D’Urso 13.2% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 10 aprile 2019, su Rai1 – dalle 21 alle 22.51 – l’incontro di Champions League Ajax-Juventus ha conquistato 7.993.000 spettatori pari al 30% di share. Su Canale 5 – dalle 21.28 all’1.06 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.369.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Rai2 la seconda puntata della serie Il Molo Rosso ha interessato 1.178.000 ...

Ascolti - quasi 4 milioni di spettatori per Le meraviglie di Alberto Angela : Successo anche per l'ultimo appuntamento con le meraviglie di Alberto Angela . Il viaggio nella Penisola dei tesori su Rai1 si è concluso a Urbino, sul Monte Bianco e a Lecce aggiudicandosi la serata ...