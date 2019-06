lastampa

(Di domenica 2 giugno 2019) Non ha ancora messo piede ama l’arrivo di Donald, atteso domani per una visita di Stato in pompa magna, già crea polemiche: il presidente Usa è entrato a gamba tesa nella corsa alla successione di Theresa May («Boris Johnson sarebbe eccellente», ha detto al Sun); ha criticato la premier uscente, con cui dovrà tenere un incontro («Nei ...

MediasetTgcom24 : Brexit, Trump a Londra: 'Mandate Farage a negoziare con l'Ue' #brexit - LaStampa : Domani al via alla visita con il ricevimento dalla regina Gelo con May per gli elogi a Johnson. - LaStampa : Trump a Londra, lospite ingombrante tra gaffe e proteste -