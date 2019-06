Torneo di Tolone | pronostici 3-6-2019 e scommesse

lanotiziasportiva

(Di domenica 2 giugno 2019)di: i consigli valevoli per la prima giornata del gruppo C, 3 giugno//di– Eccoci al terzo gruppo di questo particolaredi, quello che sulla carta ci regalerà meno emozioni viste le forze in campo.Non vogliamo essere cattivi, ma dopo aver visto Inghilterra e Portogallo nel girone A, Brasile e Francia in quello B, il raggruppamento C non presenta veri e propri colossi.Ci aspettiamo un discreto equilibrio, visto anche il livellamento dell’età non presente negli altri due gruppi.Eccovi i nostri.Pronostico e consiglioCina U23-Irlanda U21 1Ok, siamo d’accordo, in termini assoluti tra Irlanda e Cina il valore tecnico ci farebbe propendere alla grande per la selezione europea. C’è però una differenza di età non indifferente a questi livelli, e l’Irlanda è appena ripartita con un nuovo ciclo dopo ...

alexcobra11 : @DaniloServadei @_alex91_ Domani comincia anche il Torneo di Tolone, prima sfida vs Inghilterra. - zazoomblog : Torneo di Tolone pronostici 1-6-2019 e scommesse - #Torneo #Tolone #pronostici #1-6-2019 - OrizzonteFut : La primavera è solo un miraggio ma per chi ama il calcio giovanile splende alto il sole: dopodomani al via il… -