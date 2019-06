MotoGP | i migliori staccatori Brembo al Mugello

MotoGP – Marquez in pole al Mugello - Petrucci e Morbidelli migliori italiani : la griglia di partenza del Gp d’Italia : Marquez beffa tutti seguendo la scia di Dovizioso al Mugello : la griglia di partenza del Gp d’Italia Marc Marquez ha giocato d’astuzia nelle qualifiche del Gp d’Italia: lo spagnolo della Honda ha conquistato la pole position, con tanto di record al Mugello , seguendo la scia di Andrea Dovizioso. Il campione del mondo in carica è dunque il pole man del Gp d’Italia, davanti a Quartararo e Petrucci , mentre Dovizioso non ...

MotoGP - sensazioni positive per Lorenzo in vista del Mugello : “spero di avvicinarmi ancora di più ai migliori” : Il pilota spagnolo si prepara a correre al Mugello, circuito su cui ha vinto ben sei volte in top-class Il feeling con la Honda cresce, le sensazioni positive aumentano e Jorge Lorenzo non vede l’ora di tornare in pista per continuare a progredire. Il pilota spagnolo è impaziente di correre al Mugello, circuito su cui ha vinto ben sei volte in top-class, fallendo il podio solo due volte dal 2008. AFP/LaPresse Un appuntamento che ...