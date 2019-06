Calcio | Figc Tisci ad Italpress | movimento femminile sta crescendo molto

Calcio : corte appello Figc riporta Palermo in B : Calcio, il Palermo resta in Serie B. La corte federale di appello della FederCalcio ha accolto parzialmente il ricorso della società rosanero

Retrocessione Palermo - Balata e i Ponzio Pilato del Calcio. E ora Figc collabori con magistrati per far condannare il club : C’è chi vuole vederci chiaro come il presidente della Figc Gabriele Gravina, che chiede un parere al Collegio di garanzia del CONI sul caos serie B ma non esprime un suo parere. Meglio che lo facciano altri. C’è chi “non vuole rovinare un torneo bellissimo” e dichiara in un’intervista al Corriere dello Sport che la lega di B “è stata catapultata in una vicenda grave senza nessuna responsabilità”, così come si è espresso Mauro Balata, presidente ...

Calcio - Palermo retrocesso in Serie C! Arriva la sentenza del Tribunale Federale FIGC : Secondo quanto si apprende dall’ANSA sarebbe Arrivata la sentenza del Tribunale Federale Nazionale della FIGC in merito all’illecito amministrativo contestato al Palermo, per potersi iscrivere al campionato cadetto di Calcio. Non giungono affatto buone notizie per i tifosi rosanero. Il Palermo sarebbe stato retrocesso all’ultimo posto del campionato di Serie B appena concluso e così i siciliani, a lungo in lotta con Brescia e ...

Calcio - la Procura Figc chiede la retrocessione in C del Palermo : Accolta la richiesta del Benevento di essere ammesso come terza parte interessata. La sentenza è attesa nei prossimi giorni.

Calciomercato - Mino Raiola sospeso per tre mesi dalla Figc : Le motivazioni della decisione, che esclude da buona parte della sessione estiva del Calciomercato 2019 uno dei più noti procuratori al mondo, non sono ancora note. Massimo Diana, legale dei due ...

Juve - presentato oggi il ricorso contro FIGC e Inter per Calciopoli. L'avv. Chiappero : 'La differenza? Moggi e Facchetti' : Oppure chiediamo una affermazione di tipo diverso che, preso atto della mutata situazione, il Collegio di Garanzia dello Sport o chi per esso, ci dica che quel comportamento, se fosse stato ...

Calcio - frasi Ranieri al vaglio procura Figc. Rabbia Lazio : Subito a segno Lukic, poi Ronaldo evita la sconfitta dei bianconeri nei minuti finali. Anche la curva bianconera ha onorato la sciagura del grande Torino con uno striscione applaudito da tutto lo ...