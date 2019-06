10 serie TV da guardare su Amazon

Cosa guardare su Netflix e Prime Video dal 31 maggio - le migliori serie da Good Omens a When They See Us : Scegliere Cosa guardare su Netflix e Prime Video è sempre complicato, ma dal 31 maggio lo sarà ancora un po' di più. Venerdì, infatti, arrivano alcune tra le serie tv più attese della prima metà del 2019. Iniziamo con le nuove uscite su Netflix. Il 31 maggio debutta When They See Us, miniserie ideata, scritta, prodotta e diretta da Ava DuVernay. È composta da cinque episodi e racconta di come cinque ragazzi di colore originari di Harlem ...

Come guardare gli episodi bonus di Lucifer 3 - svelata la loro cronologia nella serie : Ricordate i due episodi bonus di Lucifer 3 che sono andati in onda dopo il finale di stagione? Entrambi sono degli standalone, quindi non rientrano propriamente nella storyline della serie, ma finalmente gli showrunners Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno dato qualche delucidazione in merito alla loro cronologia. Parlando con TVLine, il duo ha spiegato che inizialmente pensava di inserire gli episodi bonus di Lucifer 3, ovvero il 3x26 e il ...

What If su Netflix è la storia di una proposta indecente - quella di riuscire a guardare una serie assurda e scadente (recensione) : Chissà se Renée Zellweger lo immaginava così, il suo ritorno sul piccolo schermo. D'altronde avrà letto il copione prima di accettare il ruolo di Anne Montgomery, la misteriosa benefattrice protagonista di What/If, in streaming su Netflix. La storia è proprio quella di Anne, una miliardaria misteriosa che offre un prestito a una coppia di sposini – Sean e Lisa – in cambio di qualcosa di apparentemente innocuo, ma che in realtà rivoluzionerà ...

Come rimuovere serie TV da “Continua a guardare” su Netflix : Sin da quando Netflix ha raggiunto anche il nostro Paese, moltissimi utenti si sono dimostrati assolutamente interessati a sottoscrivere un abbonamento. Ciò ovviamente grazie alla moltitudine di serie TV e film (originali e non) offerti leggi di più...

5 ragioni per guardare la serie animata Tuca and Bertie : Dal 3 maggio arriva su Netflix Tuca and Bertie, la nuova serie animata rivolta a un pubblico adulto e nata dallo stesso team creativo di BoJack Horseman, il che fissa l’asticella dei confronti a un livello sicuramente molto alto. Eppure questo nuovo titolo riesce a tener testa al progenitore e molto del merito va a Lisa Hanawalt, che nella serie precedente era production designer e animatore e qui invece si occupa del dare vita a un ...

Pillole di serie tv da guardare a maggio : A qualche giorno dalla celebrazione dei BAFTA Tv Craft Awards, i premi che la televisione inglese assegna a tutte le maestranze che si trovano dietro le quinte delle serie tv e che contribuiscono in maniera sostanziale alla loro realizzazione, il palinsesto delle novità in arrivo a maggio è corposo

Maratona di serie tv a Pasqua e Pasquetta - cosa guardare e perché : Che sia per il maltempo, per sfuggire a un picnic coi parenti o semplicemente per staccare la spina e prendersela comoda, una Maratona di serie tv a Pasqua e Pasquetta è sempre un'ottima soluzione. E dato che la pesantezza la darà il pranzo, noi qui abbiamo raccolto alcuni titoli leggeri e piacevoli, perfetti per un binge watching senza brutte conseguenze. Eccoli. Grandi notizie Grandi notizie è una sitcom creata da Tracey Wigfield e prodotta ...

Netflix sta testando il tasto per guardare un episodio random di una serie in catalogo : Netflix sta testando il bottone per guardare un episodio a caso di una serie in catalogo, e per rimescolare l’ordine degli episodi di una serie. Se sei tra quelli che ogni tanto ha bisogno di mettersi sul divano per rilassarsi guardando qualsiasi cosa ti capita in tv, Netflix ha appena pensato alla funzione giusta per te, in modo da trasferire anche questa abitudine sul suo servizio streaming. Il servizio streaming sta infatti testando in ...

Perché “Game of Thrones” è l’ultima serie che possiamo guardare collettivamente : La donna che sussurrava a Jamie Lannister. L’attore Nikolaj Koster-Waldau era sull’orlo di una crisi di nervi, sul set di “Game of Thrones”. Problemi personali, subito disinnescati da Bernadette Caulfied, produttrice esecutiva della serie (sì, ha lo stesso cognome del giovane Holden di Salinger, ma

Dieci serie Tv e 10 film che dovresti guardare se ti piace «Il trono di spade» : serie e film Tv per i fan di GOTserie e film Tv per i fan di GOTserie e film Tv per i fan di GOTserie e film Tv per i fan di GOTserie e film Tv per i fan di GOTserie e film Tv per i fan di GOTserie e film Tv per i fan di GOTserie e film Tv per i fan di GOTserie e film Tv per i fan di GOTserie e film Tv per i fan di GOTserie e film Tv per i fan di GOTserie e film Tv per i fan di GOTserie e film Tv per i fan di GOTserie e film Tv per i fan di ...