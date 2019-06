Luca Palamara | “Contro di me solo fango Nella guerra fra correnti sono saltato in aria

Luca Palamara - Filippo Facci e la verità sul "sottobosco delle nebbie" : cosa c'è dietro la guerra tra le toghe : Ci sono dei magistrati che indagano su altri magistrati accusati di aver favorito o danneggiato altri magistrati, e per il resto, se arrivate in fondo a questo articolo, siete degli eroi. Già fatichiamo a render conto di forze politiche che bene o male conosciamo - addirittura votiamo - benché occup

Luca Palamara si difende : "Mai preso soldi" - ma il ministero manda gli ispettori : Gli ispettori del ministero della Giustizia incaricati dal Guardasigilli di fare accertamenti sul caso del ‘mercato delle toghe’: è sotto i riflettori di Alfonso Bonafede il caso scoppiato dopo l’inchiesta che vede indagati alcuni nomi illustri della magistratura, tra cui un consigliere del Csm, Luigi Spina, e l’ex membro del Consiglio Luca Palamara, quest’ultimo accusato di corruzione per aver ricevuto ...

Sergio Mattarella - il terrore politico : cosa si nasconde dietro all'inchiesta su Luca Palamara : Il caso di Luca Palamara, il consigliere del Csm indagato per uno spinoso caso in cui viene accusato di aver pilotato nomine in cambio di favori e compensi, arriva anche al Quirinale. Già, perché dietro a questa vicenda potrebbe nascondersi un "redde rationem" in magistratura, con i capicorrente che

Magistrati indagati - Luca Palamara : “Mai ricevuto denaro - nessun rapporto con gli avvocati Amara e Calafiore” : È una difesa a tutto campo quella di Luca PalAmara, pm di Roma, ex presidente dell’Anm e già consigliere del Csm, interrogato a Perugia nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per corruzione e rivelazione di segreto. “Ho fornito ogni elemento per dimostrare di non aver mai ricevuto somme di denaro, di non aver mai avuto rapporti con gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore e soprattutto di non aver mai ...

Luca Palamara - tutti i viaggi e le vacanze individuate dalla Guardia di Finanza : da Madonna di Campiglio a Dubai : Da Madonna di Campiglio a Dubai, passando per la campagna toscana e le cristalline acque di Favignana in Sicilia. Nel decreto di perquisizione emesso dalla procura di Perugia per Luca Palamara, il pm di Roma indagato per corruzione e rivelazione di segreto ci sono quelle che gli investigatori definiscono le “utilità”. È indagando su Fabrizio Centofanti, l’imprenditore dei ‘regali’ rinviato a giudizio ...

L’indagine su Luca Palamara - spiegata : Un noto e importante magistrato è accusato di aver ricevuto regali e benefici in cambio di favori, e di aver tentato di danneggiare chi aveva avviato un'indagine su di lui

Luca Palamara - Procura : "Prese 40mila euro per favorire una nomina” : Luca Palamara, Procura: "Prese 40mila euro per favorire una nomina” Secondo le carte dell’inchiesta, l’ex consigliere del Csm accusato di corruzione avrebbe ottenuto dei soldi in cambio di un intervento sul nome di Giancarlo Longo come Procuratore di Gela, ma l’operazione non riuscì per un intervento del capo dello Stato ...

Guerra e veleni per la procura di Roma : così Luca Palamara cercò di screditare Paolo Ielo : È un disegno, intricatissimo, contro una parte dei magistrati della procura di Roma quello che sta emergendo dall’inchiesta dei pm perugini, nella quale sono indagati - tra gli altri - Luca Palamara, pubblico ministero a Roma, il suo collega Stefano Rocco Fava e il consigliere del Csm Luigi Spina. Al primo è contestata la corruzione relativa al tentativo di pilotare le nomine di alcuni magistrati. Agli altri due la ...

Luca Palamara - mercato delle toghe : "40mila euro per favorire una nomina" : Il pm della procura di Roma, Luca Palamara, al tempo in cui rivestiva il ruolo di componente del Csm avrebbe ricevuto 40 mila euro dagli avvocati Giuseppe Calafiore e Piero Amara per favorire la nomina di Giancarlo Longo a procuratore di Gela, non andata in porto. Una vera e propria bomba: è quanto

Il Pm Luca Palamara perquisito dalla GdF : Nuovo capitolo nell'inchiesta sul mercato delle toghe e in particolare sulle nomine per la successione alla guida della Procura di Roma: ieri si è diffusa la notizia del coinvolgimento del Pm Luca Palamara, ex Presidente dell'Associazione nazionale magistrati. Ebbene, oggi la Guardia di Finanza ha perquisito la sua abitazione e i suoi uffici in procura oltre all'abitazione del suo commercialista e quella di Adele Attisani, che è una persona ...

