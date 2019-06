TelevideoRai101 : Giro:tappone a Bilbao,maglia a Carapaz - Valerione76 : Vabbè, e dopo 19 giorni di sonno, anche in questo tappone dolomitico non è successo NIENTE!! Che Giro 'emozionante'... ???? #RaiGiro #Giro102 - freguggia60 : #RaiGiro e questo sarebbe il tappone pirotecnico? Una noia mortale! Tutti che corrono in difesa. Bruttissimo Giro. -