Albania | forte scossa di terremoto all'alba | avvertita in Puglia

Forte scossa di terremoto in Puglia avvertita fino in Albania : panico a Barletta - scuole evacuate e gente in fuga [LIVE] : Una Forte scossa di terremoto ha colpito la Puglia pochi minuti fa. Secondo i primi dati, la scossa s’è verificata alle 10:13 di stamattina e ha colpito la zona di Barletta. La scossa, di magnitudo 3.9 a 34.2km di profondità, è stata avvertita in tutta la Regione e in modo particolare a Barletta, Andria, Trani, Cerignola, Bisceglie, Corato, Molfetta. La scossa è stata avvertita persino a Bari e Foggia e in Basilicata, fino a Potenza. ...