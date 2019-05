Panini napoletani

cosacucino.myblog

(Di venerdì 31 maggio 2019)INGREDIENTI PER L’IMPASTO 500 gr di farina 150 ml di acqua 100 ml di latte 1 cubetto di lievito di birra 1 cucchiaino di sale fino 2 cucchiai di strutto 1 cucchiaino di pepe PER IL RIPIENO 200 gr di salame napoletano 200 gr di mortadella 200 gr di provolone 3 uova sode PREPARAZIONE Fate intiepidire l’acqua e il latte, unite il lievito e fatelo sciogliere. Mettere la farina in una ciotola,unite il sale ed il pepe, mescolate e formate un buco al centro. Versate il composto liquido al centro della farina mescolando energicamente fino ad incorporare tutto il liquido. Passate l’impasto sulla spianatoia, unite la sugna ed impastate per circa 10 minuti poi raccogliete l’impasto formando una palla, coprire con un panno umido e lasciate riposare per almeno 2 ore. Stendete l’impasto con il mattarello fino a formare una sfoglia ...

