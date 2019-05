Madame furto finisce in cella | pena di 25 anni per 42 colpi

ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2019) Francesca Bernasconi Questa volta, la 30enne bosniaca appassionata di borseggio, non è riuscita a evitare il carcere. Arrestata 42 volte e sempre rilasciata per le molteplici gravidanzein manette. Questa volta la nomade bosniaca con la passione per il borseggio non è riuscita ad evitare il carcere. La donna, 32e una fama che la precede in fatto di furti, era stata arrestata innumerevoli volte, ma era sempre riuscita a evitare di finire in. "In galera non ci vado, sono incinta", aveva dichiarato dopo uno dei suoi arresti, conclusosi apparentemente con un nulla di fatto. La cittadina bosniaca, infatti, aveva collezionato una serie di pene, mai scontate per le numerose gravidanze, spesso in corso al momento del fermo, e dei molteplici figli che doveva accudire. Lo scorso marzo, i carabinieri l'avevano fermata alla stazione di via Vittorio ...

