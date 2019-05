Calcio | Inter dà il benvenuto ad Antonio Conte

Calcio - ufficiale : Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. “Voglio riportare il club dove merita” : L’Inter riparte da Antonio Conte. Dopo l’esonero di Luciano Spalletti arrivato nella giornata di ieri, stamane il club nerazzurro ha ufficializzato attraverso un comunicato il nuovo allenatore, confermando così le voci degli ultimi mesi. riportare l’Inter nell’elite del Calcio europeo, questo è l’obiettivo fissato dalla società per la prossima stagione ed è stato il tecnico di Lecce il profilo selezionato per raggiungerlo. Queste le ...

Calciomercato Inter - Chiesa il primo colpo : poi altri quattro rinforzi : Calciomercato Inter – La nuova Inter di Antonio Conte inizia a prendere forma. Dopo l’allenatore, arriveranno i primo colpi: Chiesa è ritenuta una pedina fondamentale, poi altri quattro rinforzi. Oltre all’arrivo di Godin a guidare la retroguardia nerazzurra, l’Inter pensa a centrocampo e attacco. In mezzo i nomi forti sono quelli di Barella e Pellegrini. Per il centrocampista del Cagliari servono 50 milioni, ...

Calciomercato Inter – Da vecchio pallino di Conte a primo colpo nerazzurro : Dzeko sarà il partner d’attacco di Lautaro Martinez : Edin Dzeko sarà, con grande probabilità, una nuova aggiunta all’attacco dell’Inter: il bomber della Roma è un vecchio pallino di Antonio Conte e si adatta perfettamente a Lautaro Martinez L’era Antonio Conte è ufficialmente iniziata. Quest’oggi, alle 06:00 del mattino in Italia, l’Inter ha dato l’annuncio del nuovo allenatore. Adesso è tempo di pensare al mercato. Il primo regalo dell’Inter al suo ...

Calciomercato Inter – Wanda Nara e la prima grana della gestione Conte : “Icardi ha l’intenzione di restare!” : Antonio Conte non sarebbe intenzionato a puntare su Icardi, ma Wanda Nara mette subito le cose in chiaro: il bomber argentino ha 2 anni e mezzo di contratto e vuole restare in nerazzurro Nelle prossime ore Antonio Conte verrà annunciato ufficialmente come nuovo allenatore dell’Inter. Ventata d’aria fresca in casa nerazzurra dopo la gestione Spalletti, ma i vecchi problemi non si possono cancellare un metaforico colpo di spugna ...

Calcio : Roma. fronde interne - società quadro distorto e non reale : Calcio, AS Roma desidera prendere le distanze dalla ricostruzione apparsa sulle pagine sportive della Repubblica in data odierna.

Calcio : Inter. ufficiale - é addio a Spalletti : L'Inter e Luciano Spalletti si separano. La società nerazzurra ha ufficializzato in una nota il divorzio dal tecnico di Certaldo.

Calcio - Spalletti non più tecnico Inter : 12.01 Luciano Spalletti non è più il tecnico dell'Inter. Lo annuncia il Club Nerazzurro con un comunicato ufficiale. Una decisione che non coglie di sorpresa, visto l'ormai certo arrivo di Antonio Conte a Milano. A Spalletti non è bastato, dunque, il quarto posto e la qualificazione in Champions League (la seconda in due anni) per ottenere la conferma: la sua avventura in nerazzurro si chiude dopo due stagioni tra alti e bassi.

Calcio : Luciano Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter. Finisce un connubio durato due stagioni : Luciano Spalletti e l’Inter dividono le loro strade. Quello che ormai era nell’aria da parecchio tempo si concretizza stamane, con un tweet del club nerazzurro che rende nota la decisione. L’allenatore di Certaldo, 60 anni, ha guidato per due volte i nerazzurri al quarto posto in Serie A, mentre non è riuscito a far incidere i suoi uomini in Europa, con l’Inter uscita dalla Champions League e dall’Europa League ...

Calciomercato Juventus - occasione Icardi : Conte non lo vorrebbe tenere nella sua Inter : Mauro Icardi torna ad essere un nome caldo per il Calciomercato della Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive oggi sulla sua prima pagina che il centravanti non rientra nei piani di Conte per l’Inter del futuro. L’argentino è stato così scaricato dal mister che prenderà il posto di Spalletti sulla panchina nerazzurra già nelle prossime ore e Paratici, visti gli ultimi sviluppi, è pronto a tornare alla carica per piazzare il colpo. Non è un ...

Calciomercato Sampdoria - il punto : nel mirino di Ferrero due calciatori dell’Inter : Calciomercato Sampdoria – Il presidente dei blucerchiati, Massimo Ferrero, concentratissimo tra questione allenatore, entrate ed uscite. Nel mirino del patron dei liguri sarebbero finiti due calciatori dell’Inter: il difensore Alessandro Bastoni e l’attaccante Andrea Pinamonti, reduci dai prestiti a Parma e Frosinone. Si ragiona sulla formula che potrebbe essere un prestito biennale. Intanto mancherebbe solo ...

Calcio - media spettatori : Inter - Milan e Juventus nella top 30 d’Europa : Calcio, media spettatori: Inter, Milan e Juventus nella top 30 d’Europa Da qualche anno, ormai, il livello competitivo del campionato di Serie A si è notevolmente abbassato. Il dominio incontrastato della Juventus, fresca vincitrice dell’ottavo scudetto consecutivo, rispecchia perfettamente il divario tecnico tra i bianconeri e le dirette concorrenti per il titolo. Ciò ha fatto si che la maggiore coppa nazionale, negli ultimi tempi, ...

Calciomercato Inter - ultime notizie trattative : cessioni e acquisti : Calciomercato Inter, ultime notizie trattative: cessioni e acquisti Con il campionato appena terminato che ha sancito il quarto posto, e dunque l’accesso alla Champions League, è ora di parlare di Calciomercato. Calciomercato Inter: la vicenda allenatore Calciomercato Inter: nonostante sia riuscito a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, è questione di giorni prima che venga ufficializzato l’esonero ...

Serie A - Calciomercato al via : Conte vicino all'ufficializzazione con l'Inter : Chiusa la questione campionato, alcune società, soprattutto di alta classifica, si trovano a fare i conti con la necessità di modificare la rosa, cambiare allenatore o passare di proprietà. Situazione squadra per squadra Atalanta La Dea festeggia la storica qualificazione ai gironi di Champions, dopo uno straordinario terzo posto nel massimo campionato. Ma ora deve valutare se rinforzare ulteriormente la squadra e come farlo. Inoltre c'è la ...

Calciomercato Inter – Due bomber per Conte! Assalto a Dzeko e Lukaku : Icardi pronto alla cessione : Due nuovi arrivi in attacco per l’Inter: con Dzeko e la Roma c’è un’intesa di massima, mentre si monitora Romelu Lukaku. Icardi è pronto alla cessione Raggiunta una sofferta qualificazione in Champions League, l’Inter ha incassato una cospicua somma di denaro che permetterà ai nerazzurri di operare con decisione sul mercato. Del resto, l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, ormai cosa certa, necessità di ...