Zingaretti archivia la sinistra | “Centro? Nostre forze sono solo in una direzione”

(Di giovedì 30 maggio 2019) "Di fronte ai pericoli della destra il campo democratico deve essere abitato da altreoltre al Pd. Ma abbiamo il compito di concentrarci soprattutto sul Pd, coltivare al massimo la pianticella che abbiamo piantato". Lo dice Nicolaalla Direzione Pd. "Io non abbandono affatto l'idea di una vocazione maggioritaria" ma che non vuol dire "occupare tutti gli spazi" o "arroganza sprezzante" quanto piuttosto "l'ambizione di diventare un luogo sempre più plurale". Così, spiega, "possiamo diventare il pilastro credibile per attrarre nuovi soggetti politici. Non si tratta di rivolgere lein una direzione".

