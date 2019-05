U&D | Dal Corso riceve un messaggio da un profilo fake mentre è con Teresa | ' Wee amore'

La novità di U&D : Andrea Zelletta - Giulia Cavaglià e Angela Nasti sceglieranno dal vivo : La stagione 2018/2019 di Uomini e Donne sta per concludersi con il botto: la redazione, infatti, ha deciso di non registrare più nessuna puntata del Trono Classico per un motivo molto importante. Come ha anticipato Raffaella Mannoia ieri sera, le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià saranno fatte in diretta: dal 29 al 31 maggio probabilmente, dunque, il pubblico assisterà alle decisioni finali del tre tronisti dal vivo, ...

U&D - Rocco ha un nuovo amore dopo l'uscita dal programma (RUMORS) : Rocco Fredella, dopo essere uscito dal programma Uomini e Donne, ha incontrato l'amore. L'ex corteggiatore di Gemma Galgani é stato bersagliato sui social da molteplici critiche per essersi fidanzato subito dopo essere uscito dalla trasmissione di Maria De Filippi. Fredella ha salutato lo studio di Canale 5, lamentando di aver avuto anche problemi lavorativi. La conoscenza con la Galgani non è andata oltre per volontà di quest'ultima che non ha ...

U&D : la tronista torinese Giulia si confessa a pochi giorni dalla scelta : Mancano ormai poche settimane alla fine di questa edizione del Trono classico di Uomini e Donne, il dating show di Mediaset in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi, e il percorso dei tre tronisti è diventato sempre più difficile e confuso. Infatti, per Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglia è molto difficile scegliere la persona che ha conquistato maggiormente il loro cuore e la loro testa. Proprio a pochi ...

U&D anticipazioni : cancellate dal palinsesto Mediaset le scelte serali dei tronisti : Poche ore fa il sito di Davide Maggio ha annunciato che le scelte dei tre tronisti di Uomini e Donne avverranno con la tradizionale formula in studio con tanto di cascata di petali rossi. Niente Speciale di Uomini e Donne, dunque, e niente Castello per Giulia, Angela e Andrea che si ritroveranno a breve a dover decidere con chi uscire dal programma. Inoltre, secondo le anticipazioni e i rumors, pare che già nella registrazione del trono classico ...

U&D - Valentina Dallari guarita dall’anoressia : si mostra in bikini : Uomini e donne: l’ex tronista Valentina Dallari sconfigge l’anoressia E’ stata una dura battaglia quella combattuta da Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, contro un grave disturbo dell’alimentazione: l’anoressia. La venticinquenne dee-jay bolognese ha indirettamente dichiarato vittoria contro la malattia che per mesi l’ha colpita non solo fisicamente ma soprattutto psicologicamente. Dopo un ...

U&D - Valentina Galli si difende dalla accuse di Giulia sui social : 'Basta calunnie' : Secondo le ultime anticipazioni dell'ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne (il dating show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi), la tronista torinese Giulia Cavaglia è stata molto pesante nelle dichiarazioni nei confronti del suo ex corteggiatore Flavio Barattucci. In particolare, pare che Giulia fosse convinta che Flavio al di fuori dello studio di Canale 5 avesse ancora una relazione con la sua ex ...

U&D - Simona Bosio scrive : 'Sono uscita dal programma - hanno tagliato l'aggressione intera' : Il duro faccia a faccia che hanno avuto due protagoniste di Uomini e Donne l'altro giorno, ha spinto una di loro a prendere una drastica decisione: Simona Bosio, dopo essersi scontrata pesantemente con Barbara De Santi in studio, ha usato i social network per annunciare il suo addio definitivo al Trono Over. La dama del parterre, inoltre, ha raccontato ai suoi fan che gran parte dell'aggressione che ha subito dalla professoressa, sarebbe stata ...

U&D - anticipazioni : Fabrizio cacciato dal programma - smacco per Gemma : Anche oggi, 25 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne che, come ci riportano le anticipazioni, sarà dedicata al trono over. Anche in un giorno di festa, Maria De Filippi ha deciso di accontentare i milioni di fan della trasmissione e, stando a quanto riportato sulle pagine ufficiali del programma, nell'appuntamento odierno si tornerà a parlare di Gemma Galgani che scoprirà di essere stata ingannata dal giovane corteggiatore ...

U&D - Valentina Dallari parla del programma e della sua anoressia : 'Mi segue una psicologa' : Valentina Dallari è un'ex tronista del programma pomeridiano Uomini e Donne. La ragazza ha portato negli studi di Maria De Filippi un'immagine di donna un po' atipica. Il corpo ricoperto di tatuaggi e piercing, la personalità accesa e indomabile. Nel corso del suo trono, i corteggiatori che erano lì per lei erano sostanzialmente tre: Gianluca, Mariano e Andrea. La tronista scelse quest'ultimo, ma le cose non sono andate affatto bene. Nel corso ...

Anticipazioni U&D : Fabrizio Cilli è stato cacciato dal programma : Aria di polemica a Uomini e Donne già da qualche giorno, a causa dell'arrivo di Fabrizio Cilli e della blogger che avrebbe avuto un'esperienza negativa con Gemma Galgani. Le Anticipazioni però svelano - e sarebbero confermate da un post dello stesso Fabrizio - che l'esperienza a U&D si sarebbe già conclusa per il cavaliere, a causa del suo comportamento. Spoiler U&D: Fabrizio Cilli avrebbe una fidanzata, cacciato dal programma Le voci ...

Anticipazioni U&D - Fabrizio Cilli tuona : 'Umiliato dalla redazione - poi eliminato' : In questi giorni, si sta facendo un gran parlare di Fabrizio Cilli e del suo corteggiamento poco credibile a Gemma Galgani: da quando il 42enne ha messo piede nel Trono Over, sono stati tanti gli attacchi che ha ricevuto per l'interesse che dice di nutrire nei confronti della dama di quasi 30 anni più grande di lui. Nelle scorse ore, tramite il suo profilo Facebook, il protagonista di Uomini e Donne ha fatto sapere di non far più parte del ...

Teresa Langella e Andrea Dal Corso finalmente insieme nella puntata di U&D : nella puntata di oggi, 11 aprile, abbiamo visto nuovamente i consueti petali rossi che da sempre sono l'elemento caratteristico del programma presentato da Maria De Filippi. Protagonisti sono stati, nuovamente, Teresa Langella e Andrea Dal Corso che, dopo un perCorso travagliato, hanno deciso di dichiarare il loro amore davanti ai telespettatori di Canale 5. La coppia era già stata al centro di un ciclone mediatico scatenatosi in seguito al ...

Anticipazioni U&D oggi 11 aprile - Teresa e Andrea Dal Corso si baceranno in studio : oggi 11 aprile andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne trono classico, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Le puntate del giovedì e del venerdì sono, come di consueto, dedicate al trono che raduna i giovani tronisti e le giovani corteggiatrici alla ricerca dell'amore. La puntata di oggi in particolare racconterà di Teresa e Andrea che annunceranno il ...

Ronza - cacciato dal trono over di U&D : si difende sui social e smentisce l'aggressione : Periodo complicato per il trono over del programma Uomini e Donne. Nella puntata trasmessa mercoledì, Gian Battista Ronza è stato platealmente allontanato dallo studio per un suo presunto comportamento scorretto rivelato da Gianni Sperti. L'opinionista, infatti, ha raccontato che l'uomo avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente una collaboratrice del programma. Il cavaliere già in studio ha provveduto a smentire tutte le accuse, ma in queste ...