Ubisoft annuncia la sua line-up per l' E3 2019 e promette alcune sorprese

Ubisoft pubblicherà 3 giochi tripla A non ancora annunciati entro marzo 2020 : Ubisoft ha confermato che lancerà tre giochi AAA ancora non annunciati entro la fine dell'anno fiscale corrente, che si concluderà il 31 marzo 2020 . Questo ovviamente apre molte speculazioni su ciò che potrebbe arrivare, si parla di Watch Dogs 3, di un nuovo Splinter Cell e del rumoreggiato Assassin's Creed Ragnarok.Mentre Ubisoft non ha ancora confermato l'identità dei giochi , il report finanziario menziona quattro giochi AAA, uno dei quali è ...

Ubisoft annuncia l’evento Rainbow is Magic per Rainbow Six Siege : Ubisoft annuncia Rainbow is Magic, un evento a tempo di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege in cui i giocatori avranno il compito di soccorrere un orsacchiotto di peluche dalle grinfie di malvagi rapitori, in una mappa drasticamente reinterpretata: Aereo presidenziale. Disponibile dall’1 all’8 aprile, in onore del giorno del Pesce d’Aprile, Rainbow is Magic introduce 17 nuovi oggetti esclusivi (senza doppioni nei drop) ...