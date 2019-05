Potrai navigare in 5G anche sugli aerei

wired

(Di giovedì 30 maggio 2019) Logo di Gogo, provider statunitense per internet sui voli di linea (foto: Christian Charisius/picture alliance / Getty Images) Gogo, il provider di internet sui voli di linea ha annunciato l’intenzione di portare una rete 5G nei cieli nordamericani dal 2021. La nuova rete Air to ground (Atg) sarà progettata per l’utilizzoaeroplani dell’aviazione commerciale, jet provinciali e piccoli velivoli privati che operino negli Stati Uniti e in Canada. “Ci aspettiamo di lanciare Gogo 5G nello stesso momento in cui le società di telecomunicazioni terrestri staranno implementando la stessa generazione di tecnologia sul campo. Sarà una novità assoluta nel settore della connettività in volo”, ha dichiarato Oakleigh Thorne , amministratore delegato di Gogo. La rete 5G verrà installata sulle 250 torri che la compagnia attualmente noleggia per alimentare la sua rete Atg. La maggior parte degli ...

